Etna, enorme nube di vapore dal vulcano: uno spettacolo provocato dal meteo estremo | FOTO

E’ arrivato il gran caldo in Sicilia e l’effetto più spettacolare è un’enorme nube di vapore che si sprigiona dalla cima dell’Etna: l’effetto ha iniziato a manifestarsi dalle ore 10:00 del mattino circa, scatenando le attenzioni degli osservatori. La nube di vapore inizialmente era sembrata un vero e proprio parossismo, ma l’attività eruttiva del vulcano è stazionaria, il tremore stabile e non si sta verificando nulla di estremo.

La nube bianca sprigionata dalla cima dell’Etna non è altro che la condensa del vapore acqueo provocata dal gran caldo di queste ore. La temperatura ha infatti raggiunto i +21°C a 1.920 metri di altitudine sul vulcano, mentre più a valle spiccano i +30°C di Linguaglossa, i +32°C di Randazzo, i +33°C di Bronte e i +35°C di Paternò. E’ una giornata di fuoco in Sicilia per un caldo tipicamente estivo e particolarmente precoce, che determina queste formazioni nuvolose per l’emissione del vapore vulcanico che condensa nell’atmosfera a causa delle condizioni meteorologiche estreme.

La nube di vapore etneo è ben visibile persino dalle immagini satellitari e si muove verso nord/est, in direzione della Calabria, proprio come se fosse una nube eruttiva. Ma stavolta lassù non ci sono né cenere né lapilli, soltanto vapore in un’atmosfera dal clima tropicale. Paradossalmente, l’effetto di questa nube è quello di regalare un po’ di frescura nelle zone d’ombra in cui riesce ad oscurare il sole. Frescura particolarmente apprezzata alla luce di un clima così estremo: è l’ennesimo regalo dell’Etna sempre benevola con la sua terra e la sua gente.