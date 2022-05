Etna, Stromboli e Vulcano in attività, vulcanologo Mattia: “nessun allarme particolare”

MeteoWeb

In questi giorni, Etna, Stromboli e Vulcano sono tornati a farsi sentire, dando vita a fenomeni diversi tra loro. Il vulcanologo dell’INGV Mario Mattia rassicura che al momento non c’è nessun allarme connesso all’attività dei tre vulcani. “Per quanto riguarda l’attività dei tre vulcani, Etna, Stromboli e Vulcano, non c’è da preoccuparsi su particolari ‘relazioni’ se non che tutti e tre sono all’interno dello stesso ambito geodinamico e si sono sviluppati fenomeni in tempi ravvicinati“, ha detto Mattia all’AdnKronos.

“A Vulcano, in particolare, la crisi e’ oramai in atto dal settembre dello scorso anno e dopo una fase di pausa c’è questa recrudescenza gassosa ed un po’ anomala che stiamo analizzando nel dettaglio ma, al momento, non ci sono motivi di allarme particolari”. “L’Etna, dopo un periodo di immobilità assoluta, si è risvegliata improvvisamente con questa attività eruttiva da queste fessure apertesi sul fianco del cratere di Sud-Est ed ovviamente stiamo seguendo attentamente anche questa situazione ma non vi è nulla di pericoloso neanche in tema di emissione di cenere. Lo Stromboli, infine, dopo un periodo di ‘calma’, ha fatto registrare una esplosione più forte delle altre ma sono tutti fenomeni che rientrano nel campo della normalità”, ha spiegato il vulcanologo.

“Vulcano e’ l’unico a darci qualche pensiero in più perché e’ diverso, e’ un vulcano a condotto chiuso con caratteristiche eruttive con forme di pericolo diverse legate alle attività esplosive e dunque va monitorato diversamente rispetto all’Etna ed allo Stromboli”, ha concluso Mattia.