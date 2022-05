Gran parte dell’Europa sta affrontando la stagflazione

MeteoWeb

L’economia europea ha rallentato nei primi tre mesi del 2022 a causa di una combinazione tra l’aumento dell’inflazione e le prime ricadute della guerra in Ucraina. I dati preliminari del primo trimestre pubblicati il 29 aprile hanno mostrato che il PIL è cresciuto dello 0,2% nei 19 Paesi che utilizzano l’euro, rispetto al trimestre precedente. Ciò è stato più debole della crescita dello 0,3% registrata negli ultimi tre mesi del 2021.

L‘inflazione dei prezzi al consumo, nel frattempo, è salita al 7,5% ad aprile, il livello più alto da quando l’Unione Europea ha iniziato a tenerne traccia 25 anni fa. L’aumento dei costi per l’energia e il cibo, trainato dall’aumento della crisi in Ucraina e dalle sanzioni occidentali alla Russia, è stato in gran parte la causa.

“La brutale guerra della Russia contro l’Ucraina ha fatto aumentare i prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari, interrotto le catene di approvvigionamento e inferto un duro colpo alla fiducia dei consumatori“, hanno scritto gli economisti di Berenberg in una nota. “In quanto regione principale più esposta a livello globale, l’eurozona è caduta di conseguenza nella stagflazione“. Con il termine stagflazione si indica una situazione contraddistinta dalla presenza contemporanea nello stesso mercato sia di un aumento generale dei prezzi che di una mancanza di crescita dell’economia in termini reali.

La Germania, la più grande economia della regione, ha registrato una crescita del PIL dello 0,2%. Si tratta di un miglioramento rispetto alla contrazione osservata nel quarto trimestre del 2021. Ma il ritmo di attività probabilmente è rallentato verso la fine del periodo gennaio-marzo in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. “Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina hanno avuto un impatto crescente sullo sviluppo economico a breve termine dalla fine di febbraio”, si legge in una nota dell’ufficio statistico tedesco.

Nei giorni scorsi, il governo tedesco ha abbassato al 2,2% le sue previsioni di crescita per quest’anno e ha avvertito del rischio di recessione se l’approvvigionamento di gas russo venisse interrotto. La sua enorme base industriale è già sottoposta a un’enorme pressione a causa dei prezzi elevatissimi dell’energia e delle interruzioni dell’approvvigionamento globale aggravate dalla guerra e dalle sanzioni. La produzione manifatturiera si è contratta ad aprile, scendendo al livello più basso da giugno 2020, secondo i dati del sondaggio di S&P Global, e il calo della fiducia potrebbe significare una flessione prolungata.

La Germania, e in effetti gran parte dell’Europa, si trova ora ad affrontare la stagflazione, la combinazione di alta inflazione e debole crescita economica. La seconda economia più grande d’Europa, la Francia, è rimasta in stallo nel primo trimestre, con il PIL in flatline e l’inflazione che ha raggiunto un nuovo record. I consumatori hanno risposto chiudendo il portafoglio: la spesa delle famiglie è scesa dell’1,3% nei tre mesi.

L’Italia ha fatto anche peggio: la nostra economia si è ridotta dello 0,2% nel primo trimestre.

Potrebbe volerci un po’ prima che le prospettive migliorino, in particolare data l’esposizione dell’Europa al commercio con la Cina. “Il peggioramento dei lockdown cinesi e la prudente spesa dei consumatori in reazione agli alti prezzi dell’energia e dei generi alimentari potrebbero facilmente causare una contrazione temporanea del PIL dell’eurozona nel secondo trimestre“, hanno aggiunto gli economisti di Berenberg.