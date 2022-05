Farina contaminata da sostanze cancerogene: scatta il richiamo | MARCHIO e LOTTO

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per “Farina per polenta bramata La Classica“, marchio Molino Riva. Il lotto di produzione di richiamato è il n°120125, venduto in confezioni sottovuoto da 1kg. Il motivo dell’avviso è indicato in “Richiamo precauzionale dovuto alla presenza di fumonisina superiore ai limiti di legge“. Il Ministero avvisa i consumatori in possesso del lotto indicato di restituire le confezioni al punto vendita.

La fumonisina è un tipo di micotossina che deriva dal genere di funghi Fusarium e, in particolare, dalle specie di Fusarium moniliforme e Fusarium verticilloides. Si tratta di un metabolita cancerogeno e dunque altamente pericoloso per la salute umana.