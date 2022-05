Insegna luminosa di una farmacia trasmette video porno: il VIDEO virale

MeteoWeb

I passanti che questa mattina si sono ritrovati nei pressi della farmacia del Rondò di Sesto San Giovanni, nel milanese, sono rimasti stupiti, chi in negativo chi in positivo: sull’insegna luminosa della farmacia è apparso un film porno, proprio vicino alla croce verde che segnala la presenza del presidio farmaceutico.

Ovviamente si è trattato di un errore che non è però sfuggito agli occhi attenti dei milanesi, i quali, nonostante le consuete corse mattutine per arrivare puntuali a lavoro, non hanno potuto fare a meno di fermarsi ad osservare le immagini che non lasciavano nulla all’immaginazione. Tra apprezzamenti è critiche, non è mancato chi ha deciso di riprendere il tutto per poi pubblicare il video sui social: