La febbre del Congo si diffonde in Iraq, uccidendo finora otto persone

L’Iraq è in stato di massima allerta dopo un numero insolitamente alto di casi di febbre emorragica Crimea-Congo, che quest’anno ha ucciso otto persone finora. Le autorità hanno affermato che una persona è morta venerdì a causa della diffusione del virus nel nord del paese, ha riferito l’Afp. Il virus, che ha un tasso di mortalità fino al 40%, viene trasmesso principalmente all’uomo attraverso le punture di zecca o il bestiame infetto, ha affermato l’Organizzazione mondiale della sanità. La trasmissione da uomo a uomo può verificarsi a seguito del contatto con sangue, organi, secrezioni o altri fluidi corporei di persone infette, ha affermato l’OMS. Non sono disponibili vaccini per persone o animali.

L’Iraq ha registrato almeno 40 casi in diverse parti del paese quest’anno, ha detto al National il portavoce del ministero della Salute Saif Al Badr. “Stiamo assistendo a nuovi livelli quest’anno, superiori a quelli normali, ma siamo ancora lontani dal definirlo uno stato epidemico poiché i casi sono limitati”, ha affermato Al Badr.

Il paese normalmente registra fino a 20 casi all’anno, di cui uno o due provocano la morte, ha affermato. Più della metà dei casi confermati finora, 23, e cinque dei decessi sono stati registrati nella provincia meridionale di Thi Qar, ha affermato Al Badr. La metà delle persone infette si era ripresa e aveva lasciato l’ospedale, ha riferito ancora.

Le autorità sanitarie irachene si sono affrettate a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia pubblicando linee guida su come ridurre il rischio di infezione, utilizzando poster, post sui social media e programmi sui media. L’Iraq non ha un’adeguata supervisione dell’allevamento e della macellazione del bestiame. Bovini, ovini e caprini sono generalmente visti vagare nelle aree residenziali e la loro macellazione non si limita ai macelli. L’OMS afferma che la febbre del Congo è endemica in Africa, Asia, Medio Oriente e Balcani.