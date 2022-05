Maltempo Ferrara: alberi caduti e tanti danni a causa di un forte downburst | FOTO

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 maggio, un sistema temporalesco a supercella ha colpito la provincia di Ferrara, lasciando una scia di danni e disagi. Il risultato sono state piogge fino a 30-35mm, grandine ma soprattutto forti raffiche di vento in uscita dal sistema temporalesco (il fenomeno del “downburst“). La raffica più rilevante registrata è stata di ben 87km/h a Ferrara.

È stato proprio il vento a causare i danni maggiori, a Ferrara e in altre località della provincia: si registrano alberi caduti, rami spezzati, oggetti di vario genere spazzati via ma anche danni ad alcune strutture, pubbliche e private (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ingenti i danni riportati dal ristorante Le Querce, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le piogge, invece, hanno provocato qualche allagamento.

Nelle campagne di Copparo, la grandine caduta ieri ha devastato le coltivazioni.

