Festa della Mamma: a Focene un imperdibile evento di osservazione pubblica con telescopi

All’interno della “Festa della mamma” organizzata dall’A.S.D. Atletico Focene, il Gruppo Astrofili Palidoro darà la possibilità di osservare la Luna con telescopi.

L’appuntamento è alle ore 19.00 presso l’Atletico Focene in Via dei Dentali 122 a Focene con una conferenza introduttiva sul nostro satellite naturale e a seguire si potrà mettere direttamente i propri occhi sull’Universo.

L’evento è a ingresso libero e per qualunque info basta scrivere a info@astrofilipalidoro.it