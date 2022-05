Festival dei 5 colori: dal 18 al 22 maggio in Calabria si parlerà di alimentazione sana

MeteoWeb

Nino Frassica, Luca Ward, Simone Perrotta e Claudio Ranieri: sono solo alcuni dei personaggi che animeranno la prima edizione del Festival dei 5 colori, in programma dal 18 al 22 maggio nella splendida cornice di Tropea, in Calabria. La cinque giorni si pone l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli per parlare di corretta alimentazione e dieta mediterranea, salute e prevenzione. A causa della pandemia, infatti, quasi 23 milioni di italiani sono aumentati di peso: un grande numero di adulti e bambini che rischiano disturbi cardiovascolari e metabolici, tumori e diabete. L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di obesità infantile. Secondo l’ultimo report di ‘OKkio alla Salute’ del Ministero della Salute, su un campione di 50mila bambini di terza elementare, il 20% è in sovrappeso e il 9% è obeso. Addirittura un terzo dei piccoli nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, per un totale di circa 100mila, con una prevalenza dei maschi sulle femmine. Tra attività con le scuole, incontri con medici e nutrizionisti e divertimento con i grandi nomi dello spettacolo italiano, si sottolineerà l’importanza di seguire corretti stili di vita. Sarà un evento unico nel suo genere, un appuntamento annuale che unirà cultura, cibo, arte, sostenibilità e ambiente. Verranno premiate le personalità che si sono maggiormente distinte nel loro settore, come Piero Angela e Walter Willett, si passeggerà al tramonto per scoprire le bellezze della città, si assisterà a spettacoli di danza e teatro, tornei sportivi e molto altro. Sarà possibile seguire la kermesse da qualsiasi parte d’Italia: gli incontri saranno infatti trasmessi in diretta streaming sul sito festivaldei5colori.it e raccontati attraverso i profili social Facebook e Instagram. A ideare l’evento è l’Associazione Pancrazio, formata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per dare vita a iniziative nel campo della salute e del benessere.

“Rosso, verde, bianco, arancione e viola sono i cinque colori del benessere – spiega Maria Teresa Carpino, vicepresidente di Associazione Pancrazio e ideatrice del Festival –. Sono le tonalità legate a frutta e verdura, elementi importantissimi per una dieta sana. Il numero cinque sarà il filo conduttore del Festival: l’idea è nata grazie a ‘Dammi il 5’, un progetto nazionale di educazione alimentare dedicato ai bimbi, che ha preso il via quattro anni fa. Da allora giriamo per le scuole a insegnare cosa significa ‘mangiare bene’, con l’aiuto di cinque supereroi che permettono ai più piccoli di appassionarsi al tema. Durante la cinque giorni continueremo a svolgere attività con i bambini, realizzeremo laboratori con i bambini delle scuole primarie e racconteremo loro storie a tema. Questo Festival – continua Carpino – ci permetterà di rivolgerci in modo specifico anche agli adulti. Personalità di elevata competenza con grande capacità comunicativa ci aiuteranno a comprendere l’importanza della prevenzione. È nostra intenzione estendere il Festival anche agli altri ‘Paesi della Dieta Mediterranea’: saranno infatti presenti i rappresentati del Marocco e della Croazia. Parleremo di argomenti molto importanti e il divertimento non mancherà.”

“Il Festival dei 5 colori nasce dalla necessità di riprendere a fare attenzione al nostro stile di vita, iniziando da ciò che mangiamo – spiega Giuseppe Morino, pediatra dietologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e coordinatore scientifico dell’evento –. Oggi un adulto su 10 è obeso e la pandemia ha accentuato il problema sia negli adulti che nei ragazzi, che sono rimasti chiusi in casa e hanno dedicato più tempo al cibo, con scelte spesso non salutari. Per questo oggi è necessario lavorare sui corretti stili di vita, sin dall’infanzia. Mangiare bene, praticare sport e prestare attenzione al proprio corpo significa fare prevenzione primaria. In questi cinque giorni diversi medici si incontreranno a Tropea per discutere di salute, iniziando dalla prevenzione dei tumori e delle patologie metaboliche; un tema importante sarà l’alimento mediterraneo come nutraceutico e come mezzo per favorire un’abbronzatura in tutta sicurezza. Infine sarà approfondito il tema del movimento come elemento fondamentale di uno stile di vita sano. Si alterneranno tornei sportivi, passeggiate per lo splendido borgo di Tropea, incontri con i più piccoli e momenti di divertimento con grandi ospiti come Nino Frassica, Simone Perrotta, Luca Ward, Piero Angela e Walter Willett, a cui saranno consegnati premi per la loro professionalità.”