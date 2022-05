Le più grandi figure rupestri d’America scoperte in Alabama

MeteoWeb

Circa 1.000 anni fa, artisti che lavoravano alla luce di canne ardenti scolpirono figure nel soffitto di una grotta in quella che oggi è l’Alabama, accovacciandosi nello spazio angusto sottostante. Nel millennio successivo, le incisioni divennero quasi invisibili ad occhio nudo, poiché furono ricoperte dal fango che si accumulava naturalmente sulle pareti della grotta. Ora, quelle incisioni sono state rivelate dalla fotografia avanzata come la più grande serie di incisioni mai trovata all’interno di una grotta in Nord America, alcune delle quali raffiguranti figure lunghe quasi 7 piedi, come scrive la NBC.

Molte delle incisioni sembrano mostrare persone che indossano insegne dei nativi americani, come copricapi, e portano quelli che sembrano essere sonagli. I ricercatori pensano che potrebbero rappresentare gli spiriti dei morti. “O sono persone vestite con insegne per sembrare spiriti, o sono spiriti“, ha detto l’archeologo Jan Simek, professore di antropologia all’Università del Tennessee a Knoxville. E se erano persone vestite da spiriti, per un certo tempo furono considerati gli spiriti stessi. “Il termine che ci piace usare è che stavano ‘materializzando’ quegli spiriti attraverso i costumi che indossavano“, ha detto.

Simek è l’autore principale di un documento di ricerca sulle incisioni pubblicato martedì sulla rivista Antiquity. Descrive cinque delle figure più grandi trovate sul soffitto della grotta da uno studio fotografico che originariamente mirava a registrare le incisioni della grotta nel caso in cui fossero danneggiate o invisibili. Quattro delle figure sembrano essere persone che indossano insegne, mentre la quinta è un serpente arrotolato, forse un serpente a sonagli dal dorso di diamante.

La grotta nella campagna dell’Alabama settentrionale (i ricercatori tengono segreta la sua posizione precisa) è il sito di arte rupestre preistorica più ricco del Nord America, ha detto Simek. È una delle migliaia di grotte all’interno della parte meridionale dell’altopiano degli Appalachi, un’enorme regione di “carso” – calcare fortemente eroso – che va dalla Pennsylvania meridionale all’Alabama. Conosciuta dalla scienza solo come la “19a grotta senza nome“, si estende per miglia sotto la superficie. Centinaia di figure scolpite sono incise nel soffitto della “zona oscura” piena di stalattiti e stalagmiti appena oltre la luce dell’ingresso. Il team stima che le incisioni siano state realizzate circa 1.000 anni fa da persone che vissero durante la tarda fase dei boschi della cultura dei nativi americani nella regione.

Simek ha detto che le incisioni rupestri erano diverse da quelle che si trovano sopra il suolo nella regione, che di solito raffiguravano altri soggetti in stili diversi, spesso con vernice rossa. Le grotte erano considerate in molte tradizioni dei nativi americani come ingressi a un mondo sotterraneo e lo stile distintivo dell’arte rupestre sembrava riflettere questo, ha detto. Sebbene l’ingresso della grotta sia grande, la distanza tra il pavimento e il soffitto si riduce rapidamente a tre o quattro piedi nella zona oscura, e sarebbe stato simile quando sono state realizzate le incisioni, ha detto. Ciò significa che gli artisti nativi americani non avrebbero potuto vedere la totalità delle figure mentre le stavano scolpendo.

Gli artisti probabilmente hanno bruciato grappoli di canne per dare loro luce e ora si trovano antichi depositi di canne in tutta la grotta, ha detto. Le incisioni sono state tagliate nell’impiallacciatura di fango del soffitto della grotta, possibilmente con uno strumento di pietra, e il processo di accumulo di strati di fango sulla superficie è continuato da quando sono state realizzate. Molte delle incisioni sono ora quasi invisibili e Simek e i suoi colleghi le hanno scoperte solo dopo aver realizzato modelli fotografici precisi di parte del soffitto della grotta, una tecnica nota come fotogrammetria, che combina fotografie digitali con modelli computerizzati di uno spazio tridimensionale.

Un coautore dello studio, il fotografo del Tennessee Stephen Alvarez, ha fondato l’Ancient Art Archive nel 2017 e le incisioni nella “19a grotta senza nome” dell’Alabama hanno contribuito a ispirare il progetto. La grotta è stata scoperta negli anni ’90 dallo speleologo di Atlanta Alan Cressler, un altro coautore del nuovo articolo, ha detto Alvarez. Dopo aver visitato la grotta con Simek diversi anni dopo, Alvarez vide che potevano documentare meglio le sue incisioni con la fotogrammetria. Quando l’ha provato, “non solo potevamo vedere le incisioni, ma ce n’erano centinaia, se non migliaia in più di quanto avessimo immaginato“, ha precisato.

Il nuovo studio comprende più di 14.000 fotografie, ma copre solo una piccola parte del soffitto, ha affermato ancra. È probabile che se ne trovino molti di più. La tradizione dei nativi americani delle incisioni rupestri negli Stati Uniti sudorientali è diversa per stile e tecnica dalla più nota tradizione dell’arte rupestre nel sud-ovest, dove dipinti e incisioni sono solitamente realizzati su pareti rocciose e sporgenze rocciose a vista.

Ma anche la fotogrammetria sta avendo un grande impatto lì, ha precisato Radek Palonka, professore di archeologia all’Università Jagellonica in Polonia che ha studiato per diversi anni l’arte rupestre dei nativi americani nella regione di Mesa Verde . “La fotogrammetria è uno dei metodi migliori per documentare e rivelare nuovi dati, in particolare per le immagini di arte rupestre spesso appena visibili o non visibili ad occhio nudo“, ha precisato in una nota. Palonka ha anche sottolineato l’importanza dell’ultimo studio nel documentare la tradizione dell’intaglio rupestre. “Questo particolare studio, oltre a mostrare il potenziale dell’utilizzo di tecniche fotografiche avanzate per la documentazione archeologica e per proteggere il patrimonio culturale, può anche far luce sulle pratiche religiose dei boschi orientali“, ha precisato.