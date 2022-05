Temperature, incendi e precipitazioni: FOCUS sul clima dell’Europa nel 2021

MeteoWeb

A fine aprile, il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione Europea, ha pubblicato la quinta edizione del suo report annuale European State of the Climate 2021 (Esotc 2021), il report di approfondimento che fornisce indicatori chiave, insight e analisi esaustive sulle condizioni climatiche nel 2021. In questo articolo, riporteremo il focus sul clima che ha caratterizzato l’Europa nel 2021 per quanto riguarda 3 variabili in particolare: temperature, incendi e precipitazioni.

Temperature

La temperatura media annuale mostra che il 2021 in Europa è stato più caldo della media del periodo di riferimento 1991–2020, ma solo di 0,15–0,25°C. È stato di 1°C più freddo rispetto al 2020, l’anno più caldo mai registrato per il continente. La temperatura annuale per il 2021 si colloca appena al di fuori dei primi dieci anni più caldi per l’Europa, che si sono verificati tutti dal 2000, con gli otto più caldi che sono stati il 2007 e dal 2014 al 2020.

Temperatura media annuale

Nella maggior parte dell’Europa, le temperature per il 2021 complessivamente sono state generalmente entro 0,5°C rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Piccole anomalie positive hanno dominato nelle parti occidentale, meridionale e orientale del dominio, mentre l’Europa centrale e la Scandinavia settentrionale hanno generalmente registrato temperature al di sotto della media. Le maggiori anomalie positive si sono verificate nell’Europa sudorientale, in alcune parti occidentali della Russia e intorno a parti del Mar Nero.

Temperature medie stagionali

Nel corso del 2021, l’inverno, l’estate e l’autunno in tutta Europa sono stati tutti più caldi rispetto alle rispettive medie stagionali per il periodo di riferimento 1991–2020. L’inverno e l’autunno hanno registrato piccole anomalie rispettivamente di circa 0,6°C e 0,15–0,35°C e si sono classificati dal 13° al 14° posto tra i più caldi.

L’estate è stata la stagione più eccezionale del 2021: è stata l’estate più calda mai registrata, con 1,0°C sopra la media per il periodo di riferimento 1991-2020 e 0,1–0,15°C più calda della seconda e terza estate più calde mai registrate, 2010 e 2018 rispettivamente, che differivano di meno di 0,05°C

La primavera è stata la stagione più fresca in senso relativo, con 0,4–0,5°C al di sotto della media: è stata una delle primavere più fresche degli ultimi 10 anni.

Durante l’inverno, le maggiori deviazioni dalla media per il periodo di riferimento 1991-2020 sono state riscontrate nelle parti nord-orientali dell’Europa dove, nella Russia nord-occidentale, le temperature sono state di oltre 3°C al di sotto della media. Al contrario, una vasta regione del sud, sopra i Balcani e la Grecia, e che si estende a est sul Mar Nero e la Turchia verso il Caucaso, ha registrato temperature di oltre 2°C sopra la media. La Scandinavia ha visto condizioni contrastanti mentre, nel resto d’Europa, le temperature sono state generalmente al di sopra della media.

In primavera, gran parte del continente ha visto condizioni relativamente fresche, fino a 2°C al di sotto della media. Le temperature più al di sotto della media sono state riscontrate in gran parte dell’Europa centrale, riflettendo il gelo tardivo primaverile osservato in questa parte del continente. Le poche regioni con temperature superiori alla media includono la Penisola Iberica e gran parte della Scandinavia, sebbene le anomalie fossero relativamente piccole. Più a est, in Russia, così come in Turchia e verso est, le temperature sono state molto al di sopra della media.

Durante l’estate, l’Europa nord-orientale ha registrato temperature molto al di sopra della media, con le maggiori anomalie sulla Russia occidentale, la Finlandia e gli stati baltici. Le temperature sono state ben al di sopra della media in gran parte dei Balcani, in Italia e, in misura minore, in Islanda, Regno Unito e Irlanda. Il Portogallo, così come gran parte della Francia e della Spagna, ha registrato temperature nella media o inferiori alla media.

L’autunno è stata la stagione con la variazione regionale più bassa, con la maggior parte del continente che ha registrato temperature entro 0,5°C rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Tuttavia, il Regno Unito e l’Irlanda e una regione che si estende dalla Norvegia sudoccidentale attraverso la Danimarca fino a una piccola parte della Germania, hanno registrato temperature di quasi 1,5°C sopra la media.

Temperatura della superficie del mare

Le temperature della superficie del mare (SST) per l’Europa nel 2021 sono state per lo più vicine o superiori alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Per le SST nell’intera regione, è stato tra il sesto e l’ottavo anno più caldo mai registrato, a seconda del set di dati consultato. Ampie aree di SST calde record (basate sul periodo 1993–2021) sono state osservate nel Mar Baltico, nel Mar Mediterraneo orientale e in un’area appena ad ovest della Penisola Iberica e del Nord Africa che si estende attraverso l’Atlantico. Anche il mare appena al largo della costa orientale della Groenlandia è stato il più caldo mai registrato; ciò si è riflesso in una concentrazione di ghiaccio marino insolitamente bassa durante l’estate. Le SST sono state molto al di sopra della media anche in una regione più a est, tra le Svalbard e l’Islanda.

Le temperature sono state al di sotto della media a lungo termine appena al largo della costa settentrionale della Finlandia e della Norvegia. Anche alcune piccole aree lungo le coste della Spagna e del Portogallo hanno registrato SST inferiori alla media; qui, l’anno nel suo complesso è stato tra i cinque più freddi degli ultimi 29 anni.

Nel Mar Baltico, le anomalie delle SST sono variate notevolmente nel corso dell’anno. Nei mesi di giugno e luglio, le anomalie medie mensili hanno superato di 5°C la media del periodo di riferimento 1991-2020, con le anomalie maggiori nel sud-ovest. Al contrario, agosto e settembre sono stati più freschi della media. Le SST sono state ben al di sopra della media anche in gran parte del Mar Mediterraneo durante i mesi estivi, sebbene l’entità delle anomalie fosse inferiore a quella del Mar Baltico.

Incendi

Persistenti temperature elevate e condizioni di siccità in alcune parti della regione del Mediterraneo hanno portato a condizioni estreme di pericolo di incendio nella regione durante l’estate 2021. In queste condizioni, incendi critici si sono verificati in Spagna, Italia, Grecia, Turchia e Algeria, compresi gli incendi che hanno provocato le più grandi aree bruciate mai registrate, di oltre 50.000 ettari, in Grecia e Turchia. Incendi di circa 7.500 ettari e 6.500 ettari si sono verificati rispettivamente in Portogallo e Francia. In totale, nei mesi di luglio e agosto sono stati bruciati oltre 800.000 ettari nei Paesi intorno al bacino del Mediterraneo​​​​​​.

Nel corso dell’anno, l’estensione delle aree bruciate ha seguito un andamento stagionale tipico, con piccoli picchi in primavera, dovuti alle pratiche agricole che utilizzano il fuoco come strumento per bonificare i terreni e rimuovere la vegetazione, e un picco più ampio nei mesi estivi (giugno-agosto) in coincidenza con i grandi incendi della regione mediterranea. Sebbene la tendenza dell’estensione cumulativa delle aree bruciate nei Paesi dell’Unione europea (UE) fosse intorno alla media a gennaio e all’inizio di febbraio 2021, è stata al di sopra della media da allora fino alla fine dell’anno.

Emissioni dagli incendi

Le emissioni mensili totali dagli incendi per i Paesi dell’Unione Europea (UE) nel 2021 sono state al di sotto della media del periodo 2003–2019 in tutti i mesi, a parte agosto. Aree bruciate superiori alla media sono state osservate in molte parti dell’Europa meridionale durante i mesi estivi. Durante la primavera e l’autunno, il numero di incendi attivi osservati è stato inferiore alla media nell’Europa meridionale e le relative emissioni sono state di conseguenza inferiori alla media.

Le emissioni dagli incendi totali stimate per i Paesi dell’UE nel 2021 complessivamente sono state superiori ai totali annuali medi nei 19 anni di dati di monitoraggio degli incendi, dopo tre anni consecutivi di emissioni totali stimate inferiori alla media, dal 2018 al 2020.

Precipitazioni

Le precipitazioni annuali nel 2021 sono state vicine alla media per l’Europa nel suo insieme, con stime che vanno da -0,04 mm/giorno a 0,07 mm/giorno presenti nei tre set di dati utilizzati per il report annuale European State of the Climate 2021. Nel corso dell’anno si sono verificate variazioni tra i mesi, con le condizioni più piovose a gennaio, quando si sono verificate anomalie mensili comprese tra 0,47 mm/giorno e 0,68 mm/giorno. Questo è stato seguito da condizioni più asciutte della media da febbraio ad aprile, con marzo che ha avuto le anomalie più secche dell’anno da -0,19 mm/giorno a -0,37 mm/giorno. Il resto dell’anno ha registrato per lo più quantità di precipitazioni inferiori alla media ed è stato punteggiato solo da condizioni più piovose rispetto alla media a maggio e agosto.

C’è stata anche una variabilità spaziale in tutta Europa nel 2021, con condizioni vicine alla media nella maggior parte dell’Europa settentrionale, inclusi Regno Unito e Irlanda e nei Paesi che circondano il Mar Baltico. La Spagna orientale, parti della Francia e della Germania, l’Italia meridionale, la maggior parte dei Balcani e i Paesi a nord del Mar Nero hanno avuto condizioni più piovose della media. Al contrario, condizioni più asciutte della media si sono verificate prevalentemente nell’Italia settentrionale, nella Norvegia sudoccidentale e nel Regno Unito nordoccidentale.

Nella maggior parte dell’Europa orientale e sudorientale, il numero di giorni piovosi nel 2021 è stato superiore alla media del periodo di riferimento 1991–2020. Ci sono state anche alcune aree più piccole con più giorni piovosi della media nell’Europa occidentale, inclusa la Francia, la Penisola Iberica e nella Norvegia settentrionale e occidentale. Al contrario, la maggior parte della Scandinavia e le aree intorno al Mar Baltico hanno generalmente avuto meno giorni piovosi.

Precipitazioni stagionali

L’inverno è stato più piovoso della media in gran parte dell’Europa. Le maggiori anomalie si sono verificate nel nord della Spagna, nell’Italia occidentale, nei Balcani meridionali e lungo la costa orientale del Mar Adriatico. Al contrario, condizioni invernali più asciutte rispetto alla media si sono verificate nella Norvegia occidentale.

In primavera, ci sono state condizioni contrastanti in tutta Europa. Condizioni più asciutte della media hanno riguardato principalmente l’Europa meridionale, tutta la Penisola Iberica, la Francia e l’Italia, mentre condizioni più piovose della media hanno interessato le aree dalla Germania all’Europa orientale.

In estate, un’area di condizioni più piovose della media si è verificata sulla Francia orientale. Condizioni eccezionalmente piovose sono state osservate anche in Belgio e Germania e si riferiscono alle precipitazioni estreme e alle alluvioni verificatesi nell’area nel luglio 2021. Ulteriori anomalie piovose sono state trovate sulla Polonia e intorno al Mar Nero. Condizioni più asciutte della media sono state osservate nelle parti settentrionali del Regno Unito e in Irlanda, nei Balcani e nella Russia occidentale.

L’autunno è stato caratterizzato da condizioni piovose in tutto il Mediterraneo e nell’Europa settentrionale, compresi i Paesi nordici. Condizioni asciutte hanno dominato una fascia che si estende da Francia e Germania al Mar Nero.