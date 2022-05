Forte terremoto in Toscana: paura da Firenze a Pistoia nella notte | LIVE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’alta Toscana alle 23:12 di questa sera. La scossa, di magnitudo 3.7 in base ai primi dati preliminari forniti dell’INGV, ha provocato un grande spavento a Firenze e Pistoia. L’epicentro del sisma è stato localizzato nella zona di San Casciano in Val Pesa e Impruneta, dove da settimane è in atto un intenso sciame sismico. La protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta verificando eventuali danni.

La scossa è stata avvertita persino in Lombardia ed Emilia Romagna, oltre l’Appennino, e in modo particolare a Bologna. Alla scossa principale, ne è seguita un’altra meno intensa, di magnitudo 2.3, alle ore 23:15.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale