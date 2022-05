Eccezionale scoperta preistorica in Cile: lo scioglimento di un ghiacciaio rivela il fossile di un ittiosauro gravido

MeteoWeb

Gli eccezionali resti fossili di 130 milioni di anni fa di un ittiosauro gravido con diversi embrioni completamente intatti sono stati portati alla luce in Cile, in quella che è una scoperta preistorica unica nel suo genere sulla Terra. Lo scioglimento di un ghiacciaio nel Parco Nazionale Torres del Paine nella regione della Patagonia ha lentamente rivelato il tesoro: una creatura marina fossile lunga quasi 4 metri, che gli scienziati hanno soprannominato Fiona.

Il fossile risale al Cretaceo inferiore, tra 129 milioni e 139 milioni di anni fa, quando il potente brachiosauro vagava per la Terra. Fiona è l’unica femmina gravida mai registrata dell’era geologica valanginiana-hauteriviana. “Quindi è incredibilmente importante”, ha detto la paleontologa Judith Pardo-Pérez, che ha scoperto l’ittiosauro e ha guidato la spedizione per l’Università di Magallanes.

Pardo-Pérez ha scoperto per la prima volta il fossile nel 2009 nelle profondità dell’area del ghiacciaio Tyndall. Tuttavia, le ci è voluto più di un decennio per svolgere effettivamente l’arduo compito di recuperare la specie completamente conservata a causa della posizione remota del fossile e del terreno difficile, nonché del clima piuttosto rigido. Ma nel marzo 2022, la missione è finalmente iniziata con l’aiuto dell’Agenzia nazionale cilena per la ricerca e lo sviluppo e un team internazionale di paleontologi da Cile, Argentina, Germania e Regno Unito. I ricercatori li hanno definiti 31 giorni “intensi” che si sono conclusi ad aprile quando un elicottero ha sollevato con cura Fiona dal suo antico fondale marino.

“In un mese di lavoro sul campo, siamo riusciti a portare l’ittiosauro più completo dall’estremità meridionale dell’America al mondo in due voli di elicottero“, ha affermato Héctor Ortiz, dell’Istituto antartico cileno e dell’Università del Cile, che, insieme agli altri scienziati, ha discusso i dettagli della spedizione. Gli scienziati l’hanno definita una scoperta “eccezionale” e hanno descritto lo scavo come “incredibilmente duro”. “Il meteo era così estremo che non potevamo raggiungere il sito dell’ittiosauro ogni giorno e dovevamo rimanere al campo”, ha detto Dean Lomax, un paleontologo britannico del team.

Una volta avviato lo scavo, con l’uso di strumenti extra specializzati per perforare la roccia dura, il team di ricerca ha dovuto ancora fare i conti con gli eventi meteo. Per combattere i venti di 90km/h, la pioggia battente e la neve e per proteggere i resti preistorici, gli scienziati hanno affermato di aver costruito un piccolo hangar su Fiona in modo che il team potesse continuare a lavorare.

Man mano che continuavano a scoprire sempre di più, gli scienziati hanno scoperto circa 20 ittiosauri in più e documentato nuovi esemplari, portando il totale a quasi 100 ittiosauri trovati nel ghiacciaio Tyndall nel corso degli anni, secondo Pardo-Pérez. “Sorprendentemente, in media, sono stati trovati due ittiosauri ogni giorno”, ha detto Lomax, osservando che sono stati portati alla luce scheletri completi di adulti, giovani e neonati. “Il fatto che questi incredibili ittiosauri siano così ben conservati in un ambiente estremo, rivelato da un ghiacciaio in ritirata, è diverso da qualsiasi altra parte del mondo“, ha affermato. “I risultati della spedizione hanno soddisfatto tutte le aspettative, e anche più del previsto“, ha aggiunto Pardo-Pérez, ricercatrice presso il GAIA Antarctic Research Center presso l’Università di Magallanes.

Gli ittiosauri, descritti come rettili acquatici altamente specializzati, erano lontani parenti delle lucertole. Avevano un muso allungato, con quattro pinne (due anteriori e due posteriori) e una pinna dorsale. I ricercatori sperano che questa scoperta di un ittiosauro gravido completo faccia più luce sullo sviluppo embrionale di questo periodo preistorico.

Ritengono inoltre che questi reperti fossili potrebbero fornire informazioni chiave su “una malattia che ha colpito la creatura durante la sua vita”, ha detto Pardo-Pérez, oltre a “esaminare i gradi di maturità ossea e le nicchie ecologiche per valutare le possibili transizioni alimentari avvenute durante la loro evoluzione e ciò potrebbe aiutare a stabilire connessioni con ittiosauri provenienti da altre località”.

I primi scheletri di ittiosauro completi furono trovati in Inghilterra all’inizio del XIX secolo. “La località di Tyndall è molto importante per colmare una lacuna nelle nostre conoscenze sui tipi e sulla diversità generale delle specie che abitavano l’oceano nell’emisfero australe, specialmente alle latitudini da temperate a polari“, ha affermato Erin Maxwell, esperta di ittiosauri e curatrice del Museo statale di storia naturale a Stoccarda, in Germania.

Quest’ultima impresa è stata anche una pietra miliare personale per Pardo-Pérez, così come per il campo della paleontologia in molteplici modi. Pardo-Pérez è diventata la prima paleontologa donna a guidare una grande spedizione in Patagonia e ora spera che ulteriori fossili possano essere estratti e conservati per il bene della scienza. “Abbiamo quasi cento ittiosauri nel giacimento fossilifero del ghiacciaio Tyndall e molti di loro, sfortunatamente, non verranno mai scavati, a causa della difficoltà di accesso, della presenza in aree a rischio e della mancanza di fondi“, ha concluso.