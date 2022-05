Fossili di trilobiti di 400 milioni di anni scoperti in Cina

MeteoWeb

Una equipe di paleontologi cinesi ha identificato dei fossili di trilobiti risalenti a circa 400 milioni di anni fa, ovvero l periodo tardo Ordoviciano, nella contea di Zhenxiong, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. La scoperta, portata a termine da ricercatori della Peking University, del Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, che fa capo all’Accademia cinese delle scienze, e dello Xi’an Geological Survey Center, è stata pubblicata su Palaeoworld.

L’associazione di fossili, ha spiegato Wei Xin, della Peking University, comprende 17 specie appartenenti a 15 generi di trilobiti, tra cui quattro specie fino ad ora sconosciute e dunque classificate per la prima volta. Wei ha illustrato, come, sulla base della distribuzione delle specie, è ragionevole dedurre che prima dell’estinzione di massa della fine dell’Ordoviciano vi sia stato un evento migratorio nella Cina meridionale. A causa dei movimenti tettonici, gli ambienti marini della paleoplacca della Cina meridionale si sono gradualmente deteriorati, originando un bacino anossico semi-chiuso che ha portato all’estinzione della maggior parte dei trilobiti. Wei ha anche spigato che solo alcuni di questi esseri viventi sono riusciti a migrare, rifugiandosi in ambienti meno profondi e ossigenati, come quelli di Zhenxiong.