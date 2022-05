La nuova foto del buco nero della Via Lattea sembra sfocata, in realtà non lo è

MeteoWeb

Catturare la prima immagine in assoluto del buco nero della Via Lattea, al centro della nostra galassia, non è stato un compito facile. L’immagine storica rilasciata giovedì scorso, di Sagittarius A* ha richiesto l’impiego di un set di telescopi a livello planetario chiamato Event Horizon Telescope (EHT). I telescopi hanno utilizzato l’orologio atomico per unire i dati con precisione, un compito non facile dato che il materiale attorno al Sagittarius A* che gli scienziati stavano immortalando cambia forma continuamente.

Sebbene il risultato appaia sfocato a un non specialista, gli scienziati hanno affermato che ciò è dovuto al fatto che la collaborazione era al limite delle sue capacità. “Abbiamo spinto il nostro strumento al limite,” ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa di giovedì Michael Johnson, un membro del team EHT che è anche un astrofisico di Harvard e Smithsonian. L’immagine, ha detto, raffigura le “caratteristiche migliori che si possono vedere” perché il telescopio è al limite di diffrazione, il suo limite di risoluzione. “Per ottenere un’immagine più nitida, dobbiamo allontanare i nostri telescopi, o dobbiamo andare a frequenze più alte,” ha detto Johnson, aggiungendo: “Siamo al limite“.

Poiché l’Event Horizon Telescope è già un array grande quanto la Terra, spostare ancora i suoi osservatori è una vera sfida. Gli scienziati hanno discusso di un array di telescopi spaziali che un giorno potrebbe visualizzare buchi neri a distanze maggiori dall’orbita terrestre, ma, per il momento, la nitidezza della nuova immagine Sagittarius A* è la migliore che possiamo ottenere, data la quantità di dati coinvolti.

Le immagini disponibili pubblicamente, inoltre, non rivelano tutti i minimi dettagli della risoluzione dell’immagine, ha aggiunto Katherine Bouman, scienziata del California Institute of Technology, membro del team. I dati originali, del valore di circa 3,5 petabyte (l’equivalente di 100 milioni di video TikTok, secondo EHT), sono stati compressi e modificati per adattarsi ai normali canali di distribuzione pubblica online e attraverso i media. Sono stati coinvolti così tanti dati che gli investigatori dell’EHT hanno dovuto spedirsi dischi rigidi per il lavoro scientifico. “Questa immagine è in realtà una delle immagini più nitide che si possa ottenere,” ha affermato Bouman. “Sembra sfocata sullo schermo perché vediamo solo pochi pixel, ma in realtà è una delle immagini più nitide mai realizzate“.