Freddo polare, prima neve e venti di 100km/h nel sud del Brasile

MeteoWeb

Condizioni meteorologiche estreme hanno interessato il Brasile meridionale nelle scorse ore, con neve e freddo a colpire per la prima volta quest’anno diversi comuni dello stato di Santa Catarina. Le temperature sono scese drasticamente negli stati meridionali, in molte aree del sud-est e del Centro-Ovest. Alcune città di Santa Catarina hanno registrato temperature sotto lo zero e piogge gelate. Il responsabile di questo maltempo è la tempesta subtropicale Yakecan.

Ha nevicato per la prima volta nel 2022 a Morro das Antenas, il punto più alto di Urupema, nella Serra Catarinense, ma anche in altre quattro città della Serra Catarinense: Bom Jardim da Serra, Lages, Urubici e São Joaquim. Secondo Epagri, agenzia che monitora le temperature nello stato, il fenomeno non si registrava nel mese di maggio da 15 anni.

Stamattina i termometri hanno registrato +6°C nelle regioni della Grande San Paolo, la temperatura più bassa dell’anno riportata dall’Istituto nazionale di meteorologia. Un quadro simile è stato osservato a Rio de Janeiro, con le sue spiagge frequentate tutto l’anno, dove il termometro è sceso a +13,5°C nelle prime ore del mattino.

Oltre alla neve e al freddo, ci sono state anche raffiche di vento fino a 100km/h, che hanno lasciato quasi 200.000 case senza elettricità. La tempesta subtropicale Yakecan ha abbattuto alberi e altri oggetti di grandi dimensioni sulle linee elettriche, provocando così estesi blackout. In precedenza, le autorità avevano annullato le partite di calcio, chiuso in anticipo gli edifici pubblici, sospeso le lezioni nelle scuole e nelle università e rafforzato i servizi per i senzatetto a causa dei timori di incidenti causati dai forti venti.

Secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet), l’ondata di freddo continuerà ad agire sul Brasile centro-meridionale fino alla fine della settimana.