Un fulmine cade in giardino a pochi metri da un uomo: il VIDEO della telecamera di sicurezza

Una telecamera di sicurezza domestica ha ripreso un momento terrificante: un fulmine è caduto nel giardino di una casa a pochi metri da un uomo. È successo a Sebring, in Florida. Rod Murphy era appena uscito per spegnere gli irrigatori quando un fulmine ha colpito un piccolo albero nel giardino del suo vicino.

L’uomo ha detto che il fulmine ha colpito a poco più di 20 metri da dove si trovava, accecandolo momentaneamente con il suo lampo bianco brillante (vedi video in fondo all’articolo). “I fulmini non sono qualcosa con cui giocare. Non pioveva. Era bello e caldo. Era nuvoloso, ma questo è tutto. E poi boom!“, ha raccontato Murphy. Nel video, si può vedere Murphy portare le mani al petto al momento dello scoppio. Dietro di lui, il terreno sembra esplodere verso l’alto e un piccolo incendio divampa dopo l’esplosione.

L’uomo ha detto che era così scosso dall’esplosione che all’inizio non era sicuro di essere vivo: “sei in piedi e ricevi questa grande vibrazione e ho pensato che fosse finita. Solo due cose accadono quando vieni colpito da un fulmine: muori o vieni messo KO, non sai cosa accadrà. E pensavo di essere spacciato“.

La moglie di Murphy, Denice, era a letto in quel momento e non riesce ancora a credere a quello che è successo: “ho sentito un boom! Sembrava letteralmente che fosse esplosa una bomba“.

Miracolosamente non sono stati segnalati feriti, ma è un evento che ha lasciato scosso non solo Murphy ma tutti i vicini.