Maltempo Grosseto: fulmine colpisce il Cassero Senese, esploso comignolo

Un fulmine ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri il Cassero Senese di Grosseto: in corso verifiche da parte dei tecnici del Comune. Sul posto anche i vigili del fuoco di Grosseto. Il fulmine ha fatto esplodere un comignolo e diverse tegole della struttura che si trova sulle Mura Medicee e risale al 1300. La zona è stata messa in sicurezza e la camminata delle Mura è stata interdetta al passaggio delle persone.

“Il comignolo è andato distrutto, così come alcune tegole. Fortunatamente il fulmine non ha sfondato il tetto. Lunedì verrà montato un ponteggio per valutare bene i danni. Nel frattempo tutta l’area è interdetta,” ha spiegato l’assessore alla Cultura Luca Agresti.