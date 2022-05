Edificio colpito da un fulmine: esplode il water | FOTO

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Okmulgee, in Oklahoma, si sono ritrovati di fronte ad una scena che ha dell’incredibile. In seguito ad una chiamata dopo la caduta di un fulmine degli Oxford Apartments, hanno appurato come il fulmine stesso sia passato attraverso un condotto di aerazione presente sul tetto e abbia colpito il gabinetto, mandandolo in frantumi, come è possibile dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

A quanto pare, fortunatamente, nessuno vive in quell’unità, ma i membri dell’equipaggio hanno riferito che avrebbero dovuto essere affittati proprio questa mattina. Solo per un caso fortuito, dunque, al momento dell’esplosione del water non c’erano persone presenti.