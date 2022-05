Gas, la Germania non rinuncia all’indipendenza dalla Russia: Scholz in Africa

MeteoWeb

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato oggi a Dakar, in Senegal, ovvero la prima tappa di un viaggio di tre giorni che lo porterà anche in Niger e in Sud Africa. A Dakar il Cancelliere Tedesco, al termine dell’incontro con il presidente senegalese, Macky Sall, ha sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione con il Senegal in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento di un giacimento di gas al largo delle coste dell’Africa occidentale . “Abbiamo iniziato a scambiare opinioni su questo e continueremo a farlo anche a livello tecnico in modo molto intenso dopo questi colloqui“, ha affermato Scholz, aggiungendo che si tratta di una “preoccupazione comune“.

La Mauritania partecipa anche al giacimento di gas al largo e, secondo i media, l’operatore Bp calcola che potrebbe contenere 425 milioni di metri cubi di gas naturale. “Servono maggiori investimenti nella produzione e trasformazione alimentare locale. L’Africa non vuole aiuti , ma aiuti per l’auto-aiuto, che solo l’economia può fornire“, ha affermato Stefan Liebing, presidente dell’associazione imprenditoriale tedesco-africana ‘Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft’. Liebing ha chiesto di intensificare la cooperazione in materia di investimenti e creazione di posti di lavoro. “Le aziende tedesche sono disposte a compiere progressi nell’industrializzazione del clima e nella fornitura di energia verde in Africa, se il governo tedesco si assume parte dei rischi dai fondi di sviluppo“, ha affermato. L’Africa potrebbe aiutare con la fornitura di gas a breve termine e diventare il più importante fornitore di idrogeno verde a medio, ha “Dovremmore della presidenza tedesca del G7 per chiudere un patto di investimento globale in tecnologie sostenibili con l’Africa“. circa sei mesi fa, Scholz aveva visitato solo i più stretti alleati della Germania al di fuori dell’Europa: Stati Uniti, Israele e Giappone.