Gas, la Slovacchia apre un conto in rubli

L’importatore di gas statale slovacco SPP ha pagato una bolletta per il gas naturale russo in euro e ha anche aperto un conto in rubli con Gazprombank, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, accettando in effetti uno schema di pagamento richiesto da Mosca. Questa settimana l’esecutivo dell’Unione Europea ha detto agli Stati membri che possono continuare ad acquistare gas russo senza violare le sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

I pagamenti per il gas russo sono diventati un problema per diversi Paesi dal momento in cui Mosca ha chiesto che gli acquirenti stranieri iniziassero a pagare in rubli e la Russia ha tagliato le forniture a Polonia e Bulgaria per essersi rifiutate di farlo. Sabato la Russia interromperà le forniture alla Finlandia, ha affermato il grossista di gas finlandese Gasum. “Abbiamo pagato in euro il nostro impegno nei confronti di Gazprom“, ha dichiarato Prokypcak in un’intervista alla televisione pubblica slovacca RTVS, che ha affermato che il pagamento è stato effettuato il 17 maggio, rispettando la scadenza del 20 maggio.

“È in euro anche perché il conto stesso è stato emesso in euro da Gazprom. Successivamente, il denaro è stato inviato a un conto Gazprom e ho la conferma che il pagamento è stato ricevuto“, ha affermato Prokypcak. “È in corso la conversione monetaria che si concluderà con la consegna di rubli a Gazprom e, in seguito, continuano le forniture di gas naturale“, ha aggiunto.

Sebbene la Commissione europea abbia sconsigliato alle società di aprire conti bancari in rubli presso la Gazprombank, come richiesto dal Cremlino, non ha affermato esplicitamente che ciò violerebbe le sanzioni nella sua guida scritta formale. “La conversione del cambio è al di fuori di ogni controllo di SPP, per noi il momento davvero importante per adempiere al nostro impegno è il pagamento in euro“, ha affermato Prokypcak. Un portavoce di SPP ha poi chiarito a Reuters che la società ha pagato in euro ma il pagamento è stato convertito sul suo conto in rubli prima di continuare su Gazprom.

Un conto in rubli, in questo contesto, sarebbe “necessario perché Gazprom non accetterà pagamenti in euro, quindi da un (conto) all’altro dei nostri, gli euro devono essere convertiti in rubli, cioè la torta da mangiare e averla; diciamo che abbiamo pagato in euro e i russi diranno che abbiamo pagato in rubli“, ha detto Ondrej Sebesta. Alla domanda se SPP stesse utilizzando lo schema di pagamento richiesto dalla Russia, ha risposto: “Sì, come tutti gli altri”.

Gazprom non ha voluto commentare la questione. Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato giovedì che metà dei 54 clienti del produttore di gas russo Gazprom ha aperto conti presso Gazprombank. SPP è il principale importatore di gas slovacco e lo scorso anno ha fornito ai clienti 36 TWh, pari a circa il 60% del mercato interno. Prende la stragrande maggioranza della sua fornitura di gas dalla Russia.