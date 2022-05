Gas, Russia: “metà dei clienti Gazprom ha aperto conti in rubli”

MeteoWeb

Aumenta il numero di compagnie che ha aperto conti in rubli per poter pagare le forniture di gas alla Russia, secondo quanto preteso dal Presidente Vladimir Putin. Sarebbero più di una ventina, secondo quanto affermato dal vice premier russo, Alexander Novak, citato dall’agenzia Tass. “Ci sono 54 compagnie, tra grandi, medie e piccole che hanno contratti con Gazprom Export. So che circa la metà di queste hanno già aperto conti” con Gazprombank, “uno in valuta estera e uno in rubli“, ha detto Novak, aggiungendo che nei prossimi giorni Mosca fornirà una lista di queste società clienti.

Fin dal primo istante, questa richiesta di Putin è stata oggetto di discussione. L’Ue l’ha contestata, avvertendo che pagare il gas in rubli, a fronte di contratti stipulati con i pagamenti in euro e dollari, viola le sanzioni.