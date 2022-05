Gas russo: aumentano gli acquirenti europei che aprono conti in rubli

MeteoWeb

Altri dieci acquirenti di gas europei hanno aperto conti presso la Gazprombank, raddoppiando il numero totale di clienti che si preparano a pagare in rubli per il gas russo come richiesto dal Presidente Vladimir Putin. Lo riporta Bloomberg, citando una persona vicina a Gazprom. Un totale di venti società europee hanno aperto conti, con altri 14 clienti che chiedono la documentazione necessaria per aprirli, ha detto la persona, che parla in condizione di anonimato e che ha rifiutato di identificare le società.

Gli acquirenti europei hanno lottato per settimane per capire come soddisfare l’ordine di Putin di pagare il gas russo in rubli a partire dall’1 aprile e non cadere in conflitto con le sanzioni dell’Unione Europea imposte per l’invasione russa dell’Ucraina. Con il nuovo meccanismo, i clienti devono aprire due conti: uno in valuta estera e uno in rubli alla Gazprombank. Dopo che Polonia e Bulgaria hanno rifiutato questi termini, alla fine di aprile Gazprom ha interrotto i flussi di gas verso i due Paesi.

Poiché le scadenze per il pagamento delle forniture di aprile incombono alla fine di questo mese per i principali acquirenti dell’Europa occidentale, la Russia si è mossa per affrontare le preoccupazioni dell’UE che il meccanismo di pagamento possa violare le sanzioni. La persona vicina a Gazprom ha affermato che i termini attuali significano che la transazione è effettivamente completata una volta che l’acquirente ha pagato in valuta estera a Gazprombank, poiché la successiva conversione in rubli è automatica e non coinvolge la banca centrale russa, che è soggetta alle sanzioni dell’UE.

L’Ue finora non ha detto se i cambiamenti russi hanno placato le sue preoccupazioni ma ieri, mercoledì 11 maggio, il Premier Mario Draghi ha detto che le società saranno in grado di pagare il gas in rubli senza violare le restrizioni. “La maggior parte degli importatori di gas ha già aperto un conto in rubli con Gazprom“, ha detto in conferenza stampa, aggiungendo che il principale importatore di gas tedesco aveva già pagato in rubli. Come l’Italia, la Germania è un grande consumatore di gas russo.

La persona vicina a Gazprom ha affermato che il numero di clienti che hanno pagato in rubli rimane di quattro, lo stesso alla fine del mese scorso. I pagamenti da altri acquirenti sono dovuti entro la fine del mese, ha affermato.