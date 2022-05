Gas, l’Ue chiederà agli Stati membri di condividerlo in caso di taglio da Mosca

MeteoWeb

La Commissione Ue ha deciso di chiedere ai 27 stati membri di condividere il gas in caso di taglio improvviso delle forniture da parte di Mosca. E’ quanto riferisce El Pais, ricordando il piano di risparmio energetico a cui lavorano a Bruxelles e che la Commissione vuole approvare il 18 maggio. In caso di emergenza le misure riguarderanno quasi tutti i partner Ue, dato che quelli che hanno altre fonti di approvvigionamento dovranno condividere il loro gas con i Paesi che ne sono privi a causa del taglio russo.

Bruxelles chiederà anche un razionamento energetico, a partire dal settore industriale, e che le misure di razionalizzazione siano applicate in modo tale che le imprese di un Paese meno colpito non abbiano un vantaggio competitivo rispetto a quelle dei Paesi messi più in difficoltà dai tagli di Mosca.