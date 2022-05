Gas: importatore tedesco VNG trasferirà euro in Russia per il pagamento

MeteoWeb

La tedesca VNG trasferirà i pagamenti in euro per il gas russo alla Gazprombank in futuro e non prevede problemi durante la conversione in rubli, ha reso noto, soddisfacendo le principali richieste di Mosca nell’ambito del nuovo schema di pagamento. I primi commenti di VNG sulla questione arrivano quando gli acquirenti europei di gas russo devono navigare in una nuova serie di regole che Mosca ha imposto per pagare il suo bene più prezioso, in particolare la richiesta di pagare in rubli attraverso uno schema elaborato.

Gli acquirenti di gas europei temono che l’adozione delle nuove misure, in base alle quali devono aprire conti presso Gazprombank per i pagamenti futuri, possa violare la legge sulle sanzioni e che rifiutarle possa causare gravi interruzioni dell’approvvigionamento di gas.

VNG, che è controllata dall’utility regionale tedesca EnBW, ha affermato che sta adottando tutte le misure necessarie, in linea con la legge sulle sanzioni esistenti, per continuare a garantire l’approvvigionamento e quindi la stabilità economica in Germania. “Pagheremo l’importo della fattura, che continuerà ad essere denominato in euro, sui conti di Gazprombank secondo la procedura pianificata, in modo da garantire da parte nostra un pagamento tempestivo al nostro fornitore. Presumiamo inoltre che la conversione in rubli non causerà alcuna difficoltà. Almeno l’apertura del conto è andata completamente senza intoppi”, ha affermato VNG in una dichiarazione via e-mail, riporta Reuters.

La società non ha risposto a domande scritte in cui si chiedeva di chiarire se avesse aperto due conti con Gazprombank, uno per i pagamenti in euro e uno per la conversione in rubli.

Insieme a Uniper e RWE, VNG è uno dei principali importatori tedeschi di gas russo. EnBW ha affermato che il 20% dei 495 terawattora di gas acquistati l’anno scorso è arrivato tramite accordi diretti con fornitori russi, aggiungendo che tali volumi diminuiranno dal 2023 in poi.