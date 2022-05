Un gasdotto tra la Spagna e l’Italia: firmata intesa Snam-Enagas

MeteoWeb

E’ stato siglato ieri un protocollo d’intesa (memorandum of understanding) tra Snam ed Enagas per uno studio di fattibilità tecnica per la possibile realizzazione di un gasdotto offshore tra la Spagna e Italia, a beneficio dell’ulteriore diversificazione delle forniture verso il nostro Paese e l’Europa. “La nostra infrastruttura di trasporto, stoccaggio e rigassificazione conferma la propria centralità nel complesso contesto geopolitico attuale,” ha spiegato l’amministratore delegato Stefano Venier. “Siamo al lavoro per intraprendere le iniziative necessarie per contribuire alla sicurezza e per consentire la diversificazione degli approvvigionamenti in Italia e nei territori nei quali operiamo, restando nel contempo impegnati ad abilitare la transizione energetica e a raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonica, nell’interesse di tutti i nostri stakeholder“.