Gatto marsupiale in via d’estinzione: in Australia si corre ai ripari

Il quoll tigre, nome scientifico Dasyurus maculatus Kerr, noto anche come gatto marsupiale a coda macchiata, è un marsupiale carnivoro del genere Dasyurus originario dell’Australia. Si tratta di una specie a rischio estinzione e in Australia ci si sta muovendo affinché questo non accada. Ben 50 quoll, che sono il risultato di anni di lavoro per costruire la popolazione assicurativa della specie, sono stati restituiti ‘alla natura’ in preparazione per la stagione riproduttiva di quest’anno, nella speranza che continuino a riprodursi con una popolazione esistente delle specie in via di estinzione rilasciata nel santuario. L’organizzazione è fiduciosa che il baby boom di quest’anno sarà storico.

Questa versione dei quoll è la seconda intrapresa dall’organizzazione per la conservazione Aussie Ark, che ha restituito i 50 quoll orientali in via di estinzione a un santuario protetto e selvaggio a Barrington Tops. I quoll fanno parte del programma di allevamento dei quoll orientali dell’organizzazione, il quale, a sua volta, fa parte del più ampio programma di conservazione dei quoll della Tasmania, che ha allevato con successo questa specie vulnerabile nelle Barrington Tops e ora ospita oltre 150 individui, un numero che cresce ad ogni stagione riproduttiva.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rafforzare la popolazione delle specie di quoll orientali, rianimare i Barrington Tops e fermare la loro estinzione“, afferma Dean Reid, Operations Manager di Aussie Ark. “Il rilascio di questi 50 individui è un altro passo in questo senso. Abbiamo rilasciato questi quoll nel momento perfetto per trovare compagni, il che significa che dovremmo essere in grado di tornare qui in un paio di mesi e confermare l’allevamento e la presenza di joey“.

Il Barrington Wildlife Sanctuary è stato gestito da Aussie Ark per rimuovere volpi e gatti selvatici introdotti, che sono i principali nemici della fauna selvatica autoctona in Australia. Il santuario è inoltre sottoposto a intense attività di gestione degli incendi e delle erbacce, creando un habitat incontaminato per le specie, come i quoll, per sopravvivere, prosperare e riprodursi in modo efficace.