Gazprom sospende le forniture di gas all’Olanda

Il gigante russo del gas Gazprom ha reso noto di avere sospeso le sue forniture del gas verso l’Olanda, all’operatore olandese GasTerra. La società olandese non aveva effettuato i pagamenti in rubli per il gas consegnato ad aprile. La misura era stata annunciata già ieri. GasTerra, controllata al 50% da enti governativi olandesi e al 25% da Shell ed Exxon, ha dichiarato di aver stretto accordi altrove per la fornitura dei 2 miliardi di metri cubi che si aspettava di ricevere da Gazprom fino a ottobre. Attraverso il suo account Twitter ieri il ministro dell’Energia olandese ha dimostrato supporto a GasTerra e ha assicurato che la decisione “non avrà conseguenze sulla consegna fisica del gas alle famiglie olandesi“.