Guerra Ucraina: in Germania biglietto mensile per i trasporti pubblici a 9 euro

Il Parlamento tedesco ha approvato il pacchetto di aiuti economici allo scopo di compensare l’aumento dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra in Ucraina: tra le misure è compresa l’introduzione del biglietto mensile a 9 euro per i trasporti pubblici in Germania. L’iniziativa sarà valida nei 3 mesi estivi ed intende scoraggiare l’uso dell’auto privata a vantaggio dei mezzi pubblici e determinare una riduzione dei consumi energetici. Il governo stanzierà 2,5 miliardi di euro a livello federale per compensare gli operatori del settore.

Per 3 mesi verrà inoltre ridotta la tassa sulla benzina e sul diesel: il taglio riduce i prezzi di 29,55 cent al litro, ovvero 35,2 cent IVA inclusa per la benzina e 14 cent al litro o 16,7 cent IVA inclusa per il diesel. La misura ha lo scopo di riportare i prezzi ai livelli pre-crisi.