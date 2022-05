La Germania riattiverà le centrali a carbone se la Russia taglierà il gas

MeteoWeb

La Germania prevede di riattivare centrali a carbone e petrolio se il Presidente russo Vladimir Putin deciderà di tagliare le esportazioni di gas nel Paese. Oggi il Ministro dell’Economia Robert Habeck presenterà un decreto di emergenza che consentirà al governo, in caso di carenze di gas, di riattivare le centrali che avrebbero dovuto essere chiuse in linea con il piano di uscita dal carbone della Germania.

“Ciò significa che l’utilizzo a breve termine delle centrali a carbone nel settore elettrico è reso possibile su richiesta, in caso di necessità“, secondo il decreto visionato da Bloomberg. Il decreto di emergenza consentirebbe al governo di attivare le centrali a carbone senza l’approvazione del parlamento per un massimo di sei mesi. Il decreto di emergenza sarà valido fino al 31 marzo 2024.

“Questa richiesta di ulteriore produzione di energia elettrica dal carbone si verifica solo quando c’è una carenza di gas, o se c’è una minaccia di carenza di gas e il consumo di gas nella produzione di energia deve essere ridotto“, secondo la proposta di legge.

Le utility tedesche avevano già detto che avrebbero potuto mettere a disposizione le centrali se necessario. Uniper ha affermato che potrebbe inviare fino a 3 gigawatt di generazione di energia dal carbone per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, mentre RWE AG ha affermato che sta esaminando quali centrali elettriche potrebbero essere riattivate. La Germania ha attualmente 4,3 gigawatt di centrali a carbone e 1,6 gigawatt di impianti petroliferi come riserva.

Tuttavia, salvaguardare l’approvvigionamento energetico nel principale acquirente di gas russo in Europa non sarà facile. Il continente fa affidamento sulla Russia per la stragrande maggioranza del carbone termico che importa per far funzionare le centrali inquinanti, molte delle quali la Germania si era già impegnata a chiudere quest’anno e il prossimo.

L’Europa acquista due tipi di carbone dalla Russia: quello termico, bruciato dalle centrali elettriche, e quello metallurgico, utilizzato nella produzione dell’acciaio. La quota russa delle importazioni di carbone termico dell’UE è quasi il 70%, con Germania e Polonia particolarmente dipendenti.