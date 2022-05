Forti temporali in Germania: furiose grandinate e allagamenti in Baviera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il sud della Germania nella giornata di lunedì 23 maggio. Sull’Algovia un temporale ha scaricato forti piogge, che hanno provocato allagamenti e disagi, mentre le strade sono state imbiancate dalla grandine. Soprattutto a Fussen, parcheggi sotterranei o scantinati sono stati allagati (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di feriti.

Nell’Algovia orientale, i chicchi di grandine delle dimensioni di una pallina da ping pong hanno causato gravi danni: in alcuni punti, ci sono stati accumuli fino a mezzo metro. I residenti locali hanno dovuto liberare le strade con pale da neve. Molti alberi sono stati completamente spogliati dalle foglie.

Tuoni, fulmini, forti piogge e forti venti si sono abbattuti anche su Monaco in tarda serata: misurate raffiche di 89km/h. Alcune stazioni meteorologiche nella Germania meridionale hanno segnalato le seguenti raffiche di vento: 87km/h a Uhldingen-Mühlhofen, 83km/h a Überlingen, 80 km/h a Scheidegg/Allgäu e 78 km/h a Meersburg.