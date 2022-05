Gianluca Congi nominato Vice Presidente della Società Ornitologica Italiana

MeteoWeb

Il 9 aprile scorso, in occasione dell’assemblea nazionale della S.O.I. (Società Ornitologica Italiana) tenutasi presso il museo di storia naturale di Casalina a Deruta (PG), sono state rinnovate le cariche della prestigiosa associazione ornitologica, fondata con atto notarile a Bologna nel 1975. La S.O.I. ha nelle sue principali finalità quelle di promuovere gli studi ornitologici, anche per ciò dal 1976 pubblica la rivista di ornitologia: “Gli Uccelli d’Italia”. Il rinnovo delle cariche è avvenuto all’unanimità, pertanto, il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Stefano Laurenti (Presidente), Gianluca Congi (V. Presidente), Loris Pietrelli (Segretario), Nicola Norante (Direttore UdI), Pietro Giovacchini (Consigliere). La nomina di Gianluca Congi alla vice presidenza è stata unanime, il giovane ornitologo silano, primo calabrese a far parte del direttivo, da tantissimi anni è impegnato in prima persona in innumerevoli attività di osservazione, ricerca, protezione e divulgazione degli uccelli selvatici e degli habitat dove essi vivono. Socio della S.O.I., con all’attivo decine di importanti contributi e ricerche pubblicate su varie riviste di ornitologia tra cui figura anche: “Gli Uccelli d’Italia”. Un giusto riconoscimento per la grande passione e il grande impegno dimostrato in tutti questi anni.