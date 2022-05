Davos, Gianotti (Cern): “la scienza mantiene un ponte anche in tempi guerra”

MeteoWeb

“La scienza puo’ mantenere un ponte (fra i Paesi, ndr) quando gli altri ponti sono distrutti. E’ un messaggio importante in un momento come questo in cui abbiamo la guerra in Europa“. Lo ha detto Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di Ginevra, intervenendo in una sessione del World Economic Forum dal titolo ‘Salvaguardare la collaborazione scientifica mondiale’. “La collaborazione scientifica – ha osservato Gianotti – e’ anche uno strumento potente per ridurre le diseguaglianze nel mondo, per ridurre il gap fra Paesi ricchi e poveri. Le sfide di oggi sono globali e interconnesse, vanno oltre le frontiere e le discipline”.