Il Giappone si prepara a stretta energetica in estate

Il governo giapponese sta lanciando appelli ai cittadini, chiedendo di fare tutto il possibile per risparmiare elettricità mentre il Paese teme una crisi di approvvigionamento energetico in estate. “Le famiglie dovrebbero riunirsi attorno a un unico televisore e non usare i condizionatori d’aria in altre stanze,” ha affermato oggi il Ministro del Commercio Koichi Hagiuda a Tokyo. “Le famiglie dovrebbero fare il possibile per risparmiare elettricità“.

L’appello del governo arriva dopo che una crisi energetica a marzo ha quasi portato a blackout nella capitale giapponese e deriva anche dal fatto che sono previste scarse forniture di elettricità per l’estate e il prossimo inverno. Con i Paesi, a livello globale, alle prese con l’aumento dei prezzi dell’elettricità, mentre la guerra in Ucraina mette a dura prova le catene di approvvigionamento di combustibili fossili, le autorità stanno vagliando tutte le possibilità per ridurre la domanda di energia.

A Tokyo, i funzionari in precedenza avevano esortato i residenti a guardare un’ora in meno di TV al giorno, a disattivare la modalità di mantenimento in caldo sui cuociriso e ad astenersi dall’utilizzare le funzioni di riscaldamento sui sedili del water fino all’inverno.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, le parti settentrionali e orientali del Giappone hanno una probabilità del 50% di registrare temperature più calde del normale da giugno ad agosto. I tassi di riserva di elettricità – che misurano la capacità inutilizzata disponibile – nelle aree di Tokyo, Tohoku e Chubu potrebbero scendere al 3,1% a luglio, appena al di sopra del livello minimo, ha reso noto oggi il governo.