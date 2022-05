Giorgio Napolitano operato allo Spallanzani: prognosi riservata

MeteoWeb

“Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall’equipe del Prof. Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani“. Lo comunica l’Istituto Spallanzani. “L’intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’Inmi Spallanzani. Il Presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata“, conclude l’ospedale.

Sono queste le poche e lapidarie notizie giunte da Roma in seguito all’operazione subita dal presidente emerito Napolitano. Si attendono dunque le prossime ore per avere ulteriori notizie in merito alle sue condizioni di salute.