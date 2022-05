Oggi è la Giornata mondiale per l’igiene delle mani: l’importanza di un semplice gesto | FOTO

MeteoWeb

Oggi, 5 maggio, è la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per celebrare l’importanza di questo gesto semplice ma essenziale per la prevenzione delle malattie infettive, sia in comunità che nelle strutture di assistenza e cura.

Lo slogan della campagna OMS di quest’anno è “Uniti per la sicurezza: igienizza le tue mani!”. La campagna 2022 invita tutte le persone a lavorare insieme per influenzare la cultura della sicurezza, attraverso la conoscenza e la pratica dell’igiene delle mani, per raggiungere l’obiettivo comune di sicurezza e qualità nell’organizzazione sanitaria.

In ambito assistenziale e in comunità, lavarsi le mani correttamente, con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi, oppure, se non disponibili, igienizzarle con soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi (fonte OMS), impedisce la trasmissione dei microrganismi responsabili di molte malattie infettive, dalle più frequenti, come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe, come le infezioni correlate all’assistenza (ICA).

Come igienizzare le mani

L’igiene delle mani è il gesto quotidiano più efficace per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, compresa l’infezione da SARS-CoV-2.

Si raccomanda di igienizzare le mani:

Prima

di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri

di toccarsi occhi/naso/bocca (per es., per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.)

di mangiare.

Prima e dopo

aver assistito/toccato una persona malata

aver medicato o toccato una ferita

aver cambiato il pannolino di un bambino

aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi

aver usato i servizi igienici

aver toccato un animale.

Dopo

aver toccato altre persone

aver frequentato luoghi pubblici (negozio, ambulatorio, stazione, palestra, scuola, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa

aver maneggiato la spazzatura

aver utilizzato soldi.

Si ricorda, in particolare, che è buona abitudine tossire/starnutire nella piega del gomito, per non contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri microrganismi toccando ad es. il cellulare, la maniglia di una porta, etc. Inoltre, è raccomandato l’utilizzo di fazzoletti monouso per soffiarsi il naso, possibilmente eco-sostenibili, da smaltire nei rifiuti e ricordare di lavarsi le mani, subito dopo l’uso.