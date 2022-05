MeteoWeb

Il 20 maggio si celebrerà la prima giornata mondiale dell’Organizzazione, il World Organizing Day. Una manifestazione promossa dalla International Federation of Professional Organizing Associations (IFPOA), al fine di sensibilizzare al grande valore dell’organizzazione personale. Essere organizzati ha un grande impatto sulla quotidianità delle persone e produce benefici molto evidenti nella vita di ognuno.

L’organizzazione personale è la risorsa fondamentale per affrontare i cambiamenti e le sfide quotidiane, è per questo che con una voce corale le Associazioni internazionali hanno dato vita alla manifestazione che celebra il valore e il grande bisogno di organizzazione nella società contemporanea. APOI che fa parte della Federazione Internazionale delle Associazioni di Professional Organizer dal 2020, e che da diversi anni intesse relazioni proficue e confronti stimolanti con le Associazioni internazionali, oggi prende parte alla celebrazione del World Organizing Day per guidarne in Italia la sua divulgazione e per continuare a far parte in maniera attiva della rete internazionale. https://worldorganizingday.it/

Tanti saranno i paesi che parteciperanno al WOD, World Organizing Day dal Brasile che ha proposto l’iniziativa, alla Spagna, Cina, Corea, Giappone, Canada, Stati Uniti, Paesi Bassi e molti altri. https://drive.google.com/file/d/1YoMsx1N5P8KDHKx43NngYysE55ycPhGO/view.