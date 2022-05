Il Giro d’Italia torna a Napoli, tappa spettacolare ai Campi Flegrei: le previsioni meteo

MeteoWeb

Il Giro d’Italia torna a Napoli dopo 9 anni da quella 1ª tappa dell’edizione 2013, vinta in volata da Mark Cavendish con uno sprint sul lungomare della città partenopea. Anche domani, per l’8ª tappa dell’edizione 2022 della Corsa Rosa, il traguardo sarà sul Lungomare nei pressi di Mergellina ma stavolta il percorso è più impegnativo e non è così scontato che la vittoria sarà roba da velocisti.

La tappa di domani, infatti, è particolarmente spettacolare lungo un circuito “vulcanico” nei i Campi Flegrei che parte dal cuore di Napoli alle 13:35, sale fino al Lago di Patria, passa per Monte di Procida, poi Bacoli, Pozzuoli e torna a Napoli attraversando Posillipo con continui sali scendi fino al traguardo in picchiata da Mergellina alla via Marina dopo 153km di corsa.

Le condizioni meteorologiche saranno ideali: lungo tutto il tracciato splenderà il sole, con temperatura mite ma non eccessiva (saremo sempre intorno ai +20°C).