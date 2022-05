Gran Premio di Monaco in ritardo per maltempo: a gara iniziata si alza ancora tanta acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Era stata sospesa “per motivi di sicurezza” la procedura di partenza del Gp di Monaco, a Montecarlo: con la pista bagnata a causa della pioggia era impossibile dare il via alla gara. La decisione era stata presa in via precauzionale dalla direzione di gara, con la partenza fissata per le 15,09, ma anche questo orario è stato modificato e si è reso necessario un altro slittamento: in un primo momento le auto si erano allontanate alle 15,09 ma, visto che ha ricominciato a piovere, il tutto è stato spostato alle 15,16: troppa pioggia e, dopo i due giri di formazione, la direzione di gara ha alzato bandiera rossa e deciso di mandare tutte le auto in pit-lane.

I piloti ai box sono scesi dalle rispettive e vetture. Alla fine, dopo i due rinvii, il Gran Premio è partito con la safety car. Attualmente si alza ancora tanta acqua, ma la partenza del Gp di Monaco è avvenuta. Charles Leclerc guida davanti all’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz.

Aggiornamento: altra bandiera rossa a Montecarlo, incidente per Schumacher

Dopo la prima bandiera rossa che ha ritardato la partenza, il Gran Premio di Monaco è stato fermato nuovamente per un incidente capitato a Mick Schumacher nel corso del 27° giro. Il pilota della Haas ha perso il controllo della monoposto alle ‘piscine’, urtando violentemente le barriera. Macchina distrutta e spezzata sul retro, ma pilota fortunatamente illeso. Si ripartirà tra pochi minuti, alle 17:15, ancora dietro alla Safety Car con Perez in testa seguito da Sainz, Verstappen e Leclerc.

Corsa contro il tempo

E’ ripartito il Gp di Monaco, a Montecarlo, le monoposto sono dietro la Safety Car. Gomma hard per Leclerc e Sainz, media per Verstappen e Perez, che guida la corsa. Secondo il regolamento le corsa dovrà concludersi entro le 2 ore (mancano 43′), dunque non è detto che i piloti completino i 77 giri previsti, visto che fino a questo momento ne sono stati percorsi solo 33.