Maltempo Sardegna, eccezionale grandinata a Mandas: deliberato lo stato di calamità

Dopo la violenta grandinata che si è abbattuta ieri su Mandas, paese del Sud Sardegna a circa 60 km da Cagliari, il sindaco Umberto Oppus ha convocato d’urgenza la Giunta Comunale che ha deliberato lo stato di calamità naturale sul territorio comunale. “Oggi sarà mia cura trasmettere la delibera a tutti gli enti competenti, partendo dalla Regione Sardegna, per chiedere un immediato supporto in questa situazione particolarmente difficile. Chiedo inoltre a tutti i cittadini di segnalare in Comune i danni a colture, cose e stabili,” ha affermato il primo cittadino.

Ieri pomeriggio la grandine ha invaso le campagne e le strade del territorio e in seguito la pioggia ha trasformato le vie in fiumi d’acqua e ghiaccio.