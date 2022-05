Grandine enorme in Francia: migliaia di auto danneggiate e feriti a Chateauroux | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violentissimi temporali si sono abbattuti sulla Francia nella sera di domenica 22 maggio. Alle 10 di oggi, lunedì 23, si contavano quasi 50.000 fulmini sul suolo francese nell’arco di 24 ore! Diverse supercelle temporalesche sono state osservate nel settore centro-occidentale del Paese, di cui una particolarmente violenta.

Si tratta della supercella che si è formata a Deux-Sèvres, colpendo duramente la regione di Niort. La supercella si è spostata rapidamente verso est, sferzando l’area di Poitiers. Ha poi raggiunto il sud della regione Centre, colpendo duramente l’Indre e in particolare il settore di Chateauroux prima di terminare la sua corsa in Borgogna durante la notte.

Con il passaggio di questo sistema temporalesco supercellulare, sono state osservate notevoli grandinate con chicchi di grandine enormi, che hanno raggiunto un diametro compreso tra 5 e 8 centimetri! Particolarmente colpiti i settori Niort e Chateauroux. Proprio a Chateauroux, il centro cittadino ha subito molti danni, soprattutto ai tetti delle case, alcuni dei quali sono stati perforati, provocando perdite d’acqua all’interno. È stata anche “strage” di veicoli, con parabrezza in frantumi e carrozzerie trivellate dalla grandine gigantesca! Incredibili le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo.

I Vigili del Fuoco hanno compiuto 200 interventi nei dipartimenti di Indre e Cher a causa di tetti danneggiati, alberi caduti sulle strade e cavi elettrici divelti. Diverse case sono rimaste senza elettricità. Per la sola città di Chateauroux, si contano un migliaio di auto danneggiate e 250 case danneggiate. Tre quarti delle case del distretto di Grands-Champs sono state colpite. Almeno quattro persone sono state ferite dalla grandine ma fortunatamente nessuno in maniera grave.