Maltempo, grandine grossa nell’Anconetano: danni a Casine d’Ostra | FOTO

Un forte temporale, sviluppatosi sull’Appennino, è evoluto, intensificandosi, verso la costa anconetana nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 30 maggio. Il temporale ha prodotto grandine di grandi dimensioni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. In particolare, a Casine di Ostra sono caduti chicchi fino a 5-6cm di diametro che hanno causato grossi danni ad auto e colture.

Segnaliamo anche i 32mm di pioggia caduti ad Urbania, i 23mm caduti ad Acqualagna, 16mm a Fossombrone, 13mm a Montefelcino e Corinaldo.