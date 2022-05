Maltempo: pioggia e grandine, allagamenti in Molise | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La grandine sta colpendo da ieri sera diverse regioni italiane. Un’ondata di maltempo ha causato nel pomeriggio di oggi disagi e danni in molti comuni della provincia di Campobasso. Tanti gli allagamenti e i danni causati dalla grandine. Tra i comuni più colpiti c’è la zona di Trivento (Campobasso) al confine tra Molise e Abruzzo. “Ci sono stati allagamenti e ci vengono segnalati danni alle colture in alcune contrade – ha detto il sindaco Pasquale Corallo – Stiamo verificando la situazione e ringrazio i carabinieri, gli operai ei tanti volontari che si sono adoperati per l’emergenza. Domani farò richiesta di stato di calamità”.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: