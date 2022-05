Ancora grandine in Alto Adige: danni e disagi a Nova Ponente | VIDEO

MeteoWeb

Il Trentino Alto Adige è nuovamente colpito dalla grandine. Si è reso necessario l’intervento in forze dei vigili del fuoco a causa di una forte grandinata avvenuta a Nova Ponente, in Alto Adige, attorno alle 17. Per sgomberare le strade, in alcune zone interamente ricoperte dalla grandine, sono stati impiegati anche mezzi e attrezzature solitamente utilizzate per la neve. Di seguito, il video postato dai Vigili del Fuoco sulle proprie pagine social: