Forti grandinate tra Veneto e Trentino, allagamenti anche nelle case | FOTO e VIDEO

Le regioni italiane di Nord Est stanno vivendo in queste ore un’emergenza maltempo che ha creato allarme e numerosi disagi. Nel video in calce è possibile vedere le immagini che arrivano da Valstagna, frazione di Valbrenta in provincia di Vicenza. In tutto il bassanese si segnalano criticità con allagamenti anche nelle abitazioni.

Acqua e grandine stanno sferzando anche in questi minuti, “se potete evitate di dirigervi verso queste zone, si segnalano molti allagamenti e grandine sulle strade“, scrivono sui social le pagine locali dedicate al meteo.

I dati pluviometrici hanno registrato 62mm di precipitazioni caduti a Caoria, Comune di Canal San Bovo, 57mm a Mezzano, 51mm a Mussolente, 48mm a Tonadico, 44mm a Tres, 17mm a Bassano del Grappa.

