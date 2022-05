Guerra Ucraina: congelati 5 aerei e beni per 150 milioni a Superjet, joint venture Leonardo-Sukhoi

MeteoWeb

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria oggi ha eseguito 2 decreti di congelamento emessi dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nei confronti della Pjsc United Aircraft corporation, una società russa inserita nella black list UE. Le risorse economiche colpite dal provvedimento in quanto riconducibili, direttamente e/o indirettamente alla lista, ammontano a circa 150 milioni di euro e consistono in parte del capitale sociale della Superjet International S.p.A., una joint venture tra Leonardo e Sukoi, con sede a Venezia, e in 5 velivoli.

Il congelamento dei beni è avvenuto nell’ambito degli accertamenti per l’individuazione delle risorse economiche riconducibili ai soggetti che sono stati inclusi nell’allegato I del Regolamento Ue 269/2014, che riguarda le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.