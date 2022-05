Guerra Ucraina: Israele riprende l’esplorazione offshore di gas naturale

MeteoWeb

Alla luce dei cambiamenti radicali nel mercato energetico di seguito alla guerra in Ucraina e facendo seguito all’appello diretto europeo, Israele sta preparando un altro round di gare d’appalto per l’esplorazione offshore di gas naturale e spera di firmare presto un accordo preliminare per l’esportazione di gas in Europa: è quanto ha affermato oggi il Ministro dell’Energia israeliano. Karine Elharrar ha dichiarato che è stato istituito un gruppo di lavoro tra Israele, Egitto ed Europa per definire l’accordo di esportazione.