Guerra Ucraina: i razzi termobarici, l’arma più temibile della Russia | VIDEO

La guerra in Ucraina continua ormai da 3 mesi e la Russia sta impiegando anche armi termobariche altamente distruttive. I normali esplosivi ad alto potenziale sono molecole che si rompono per detonazione, rilasciando energia. Al contrario, gli esplosivi termobarici in genere coinvolgono polvere di metallo che brucia nell’aria, producendo un’intensa palla di fuoco che si espande rapidamente con un’onda d’urto sul bordo anteriore mentre la reazione esplosiva continua verso l’esterno.

I termobarici sono talvolta chiamati bombe a vuoto perché dopo l’esplosione iniziale, una zona di bassa pressione risucchia verso il sito dell’esplosione. Questo effetto push-pull può essere altamente distruttivo per le strutture, ma il motivo principale per cui le esplosioni termobariche sono così devastanti è la prolungata onda di pressione verso l’esterno.

Questo è molto più pericoloso del breve impulso prodotto da esplosivi ad alto potenziale e provoca ferite distinte, in genere nei polmoni, dove l’onda di pressione può distruggere delicate cavità aeree o causare una massiccia embolia, lasciando le vittime morte senza segni di danni esterni.

Inoltre, un’esplosione termobarica prolungata può raggiungere anche dietro gli angoli, il che la rende efficace contro bunker, trincee e tunnel, che fornirebbero riparo da una normale esplosione.

La Russia ha schierato il TOS-1 Buratino, una delle armi più temibili del suo arsenale. Soprannominato Buratino in riferimento alla versione russa di Pinocchio per via del suo muso lungo e appuntito, è un mezzo cingolato dotato di 24 razzi con testate termobariche. Una salva (ossia il lancio simultaneo di più missili) da un singolo TOS-1 copre un’area di 200 per 300 metri. In altre parole, con un solo colpo, può ridurre all’istante diversi isolati in macerie.

Il TOS-1 è stato schierato per la prima volta dalla Russia in Afghanistan negli anni ’80 e più recentemente in Cecenia e Siria ma i primi utilizzi risalirebbero alla Seconda Guerra Mondiale.

Nei video seguenti, le immagini dell’esplosione in un villaggio ucraino del Donbass dei razzi scagliati dal TOS-1 Buratino.