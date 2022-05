Guinea Equatoriale: centinaia di ragazze in ospedale dopo vaccino per la difterite

MeteoWeb

In Guinea Equatoriale, a Bata, centinaia di ragazze sono state ricoverate in ospedale dopo aver ricevuto il vaccino per diferite/tetano a scuola: lo ha confermato il Ministero della Salute evidenziando l’assenza di decessi o casi gravi. Mercoledì, “102 ragazze di undici scuole di Bata sono state accolte presso l’ospedale regionale Damian Roku Epitie Monanga di Bata con i seguenti sintomi: vertigini, irrequietezza, debolezza, mal di testa e dolore al braccio sinistro. Tra i pazienti, 99 erano stati vaccinati tra il 16 e il 18 maggio con il vaccino contro la difterite/tetano“, ha affermato il vice ministro della Salute Mitoha Ondo’o Ayekaba. Il giorno successivo, “in totale sono stati registrati 223 casi in ospedale, di cui 190 vaccinati e 33 non vaccinati e presentavano gli stessi sintomi“, ha proseguito il vice ministro, precisando che non si sono registrati casi gravi o decessi.

Il vaccino contro la difterite/tetano viene somministrato alle giovani donne in età fertile per prevenire il tetano neonatale. Può causare effetti collaterali generalmente lievi come mal di testa o dolore alle braccia e, in casi meno frequenti, vertigini, nausea o debolezza, che scompaiono tra le 24 e le 48 ore dopo la somministrazione.

Circa 7.000 giovani donne sono state vaccinate nell’ambito della Settimana della vaccinazione africana in Guinea Equatoriale con lo stesso lotto di vaccino (D2511): circa l’1,4% ha percepito effetti indesiderati, secondo le autorità sanitarie.

Nei prossimi giorni è atteso un gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che analizzerà il lotto di vaccini utilizzati e indagherà sui ricoveri.