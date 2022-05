Viaggio alla scoperta del primo hotel previsto nello Spazio

MeteoWeb

Svegliarsi in una camera d’albergo chic con vista sul sistema solare potrebbe essere il futuro dei viaggi, almeno se la compagnia spaziale Orbital Assembly porterà a termine quanto previsto. La società con sede negli Stati Uniti ha rivelato nuove informazioni e concetti per la sua idea di hotel spaziale, i cui progetti sono in orbita dal 2019. Originariamente presentato in anteprima dalla società californiana Gateway Foundation – e poi chiamato Von Braun Station – questo concetto futuristico consiste in diversi moduli collegati da pozzi di ascensori che costituiscono una ruota rotante in orbita attorno alla Terra.

Il progetto è ora supervisionato da Orbital Assembly Corporation, una società di costruzioni spaziali che ha interrotto i collegamenti con Gateway. Orbital Assembly punta a lanciare non una ma due stazioni spaziali con strutture ricettive: la Voyager Station, il progetto originale rinominato, dovrebbe ora ospitare 400 persone e aprire nel 2027, mentre la nuova concept Pioneer Station, che ospita 28 persone, potrebbe essere operativo in soli tre anni. L’obiettivo, afferma Orbital Assembly, è gestire uno spazio “parco commerciale” che ospita uffici e turisti.

Il turismo spaziale sembra più vicino che mai: nell’ultimo anno, il miliardario fondatore della Virgin Richard Branson si è lanciato nello spazio suborbitale con la sua compagnia Virgin Galactic, mentre l’attore di Star Trek William Shatner è diventato la persona più anziana nello spazio grazie a una gita con Blue Origin. Ma c’è ancora un prezzo incredibile legato a qualsiasi viaggio nello spazio, il che rende difficile per molti di noi pensare di trascorrere le nostre ferie annuali fuori da questo mondo. Tim Alatorre, chief operating officer di Orbital Assembly, pensa che questa barriera si alzerà con il decollo del turismo spaziale. “L’obiettivo è sempre stato quello di consentire a grandi quantità di persone di vivere, lavorare e prosperare nello spazio“, ha detto Alatorre a CNN Travel in una nuova intervista.

Una casa lontano da casa

Alatorre afferma che il fascino del nuovo concetto di Pioneer Station è che le sue dimensioni ridotte lo rendono realizzabile prima. “Ci darà l’opportunità di far sì che le persone inizino a sperimentare lo spazio su scala più ampia, più velocemente“, ha affermato. Anche gli uffici e le strutture di ricerca saranno in affitto sia su Pioneer Station che su Voyager Station. Questo, ha affermato Alatorre, è un “win-win” per Orbital Assembly, poiché molti dei suoi obiettivi a breve termine dipendono dal finanziamento. L’Assemblea orbitale prevede che entrambe le stazioni somiglino a una ruota rotante in orbita attorno alla terra.

In un’intervista del 2019 con CNN Travel, Alatorre ha spiegato che la fisica della stazione Voyager funziona come un secchio d’acqua rotante.

“La stazione ruota, spingendo il contenuto della stazione fuori dal perimetro della stazione, proprio come si può far girare un secchio d’acqua: l’acqua esce nel secchio e rimane al suo posto“, ha detto.

Vicino al centro della stazione non ci sarebbe gravità artificiale, ma man mano che ci si sposta all’esterno della stazione, la sensazione di gravità aumenta.

La fisica non è cambiata, ha detto Alatorre più di recente. Ma, ha spiegato, poiché la Pioneer Station sarà più piccola, il suo livello di gravità sarebbe diverso. Ci saranno ancora quelli che chiama i “comfort” della gravità artificiale, come le docce, la capacità di mangiare e bere seduti, ma gli spazi con meno gravità consentiranno ancora più divertimento, stranezze spaziali. I rendering degli interni per entrambe le stazioni suggeriscono un interno non dissimile da un hotel di lusso qui sulla terra, solo con alcune viste fuori dal mondo aggiuntive. Alatorre, che ha una formazione in architettura, ha precedentemente affermato che l’estetica dell’hotel era una risposta diretta al film di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio” – che ha definito “quasi un progetto di cosa non fare“. “Penso che l’obiettivo di Stanley Kubrick fosse quello di evidenziare il divario tra tecnologia e umanità e quindi, di proposito, ha reso le stazioni e le navi molto sterili, pulite e aliene“. Il nome originale dell’hotel spaziale, Von Braun Station, è stato scelto perché il concetto è stato ispirato dai progetti di 60 anni di Wernher von Braun, un ingegnere aerospaziale che ha aperto la strada alla tecnologia missilistica, prima in Germania e poi negli Stati Uniti. Mentre viveva in Germania, von Braun è stato coinvolto nel programma di sviluppo di razzi nazisti, quindi dare il suo nome all’hotel spaziale è stata una scelta controversa.

“La stazione non parla proprio di lui. È basata sul suo design e ci piacciono i suoi contributi alla scienza e allo spazio”, ha affermato l’ex CEO dell’Assemblea orbitale John Blincow, che non è più associato all’azienda, in un’intervista alla CNN Travel del 2021. “Ma sai, Voyager Station è molto più di questo. È la roba del futuro. E vogliamo un nome che non abbia quegli attaccamenti“.

I luppoli spaziali sono diventati più comuni nell’ultimo anno, con Virgin Galactic, Blue Origin e la compagnia SpaceX di Elon Musk che organizzano viaggi. Alatorre ha detto che il suo team ha “parlato praticamente con tutti” nell’industria spaziale della collaborazione.

“Ma l’unica cosa che manca a tutte queste aziende è la destinazione, giusto?” disse Alatorre. “È un po’ come se tu volessi andare a vedere il Grand Canyon, lo oltrepassi e torni subito a casa“. La Stazione Spaziale Internazionale ha ospitato turisti in passato, incluso il primo turista spaziale al mondo Dennis Tito nel 2001. Ma Alatorre suggerisce che la ISS è principalmente un luogo di lavoro e di ricerca e l’hotel spaziale dell’Orbital Assembly soddisfa una nicchia diversa. “Non sarà come se andassi in una fabbrica o in una struttura di ricerca“, ha detto. Invece, dovrebbe sembrare un “sogno di fantascienza“. “Non ci sono cavi ovunque, è uno spazio confortevole in cui ti senti a casa”, ha aggiunto.

Mentre i miliardari pompano denaro nello spazio, c’è anche una crescente reazione contro il turismo spaziale, con molte persone che suggeriscono che i soldi potrebbero essere spesi meglio per la Terra.

In risposta a questa critica, Alatorre ha suggerito che “molte tecnologie che cambiano la vita” derivano dall’esplorazione dello spazio, come il GPS. Alatorre ha anche ipotizzato che vivere nello spazio implicherà la creazione di “società sostenibili“. “Questo tipo di sistemi a circuito chiuso cambierà la cultura, il modo in cui le persone pensano all’utilizzo delle risorse“, ha affermato.

“Il nostro ambiente non è solo la Terra, è l’intero sistema solare. E ci sono così tante risorse là fuori, mentre iniziamo a utilizzare e capitalizzare quelle risorse che cambieranno e miglioreranno il tenore di vita qui sulla Terra“. Nonostante il costo di un biglietto per lo spazio sia attualmente elevato, secondo Alatorre, il turismo spaziale non sarà solo per miliardari. “Stiamo facendo tutto il possibile per rendere lo spazio accessibile a tutti, non solo ai ricchi“, ha affermato.

Oltre ai costi, ci sono altri ostacoli alla creazione di una comunità spaziale, ha affermato Alatorre, vale a dire capire quanta gravità artificiale sarà necessaria e navigare le attuali linee guida sull’esposizione alle radiazioni spaziali. Ma poiché i turisti non rimarrebbero necessariamente per più di un paio di settimane, Alatorre ha suggerito che ciò non avrebbe avuto alcun impatto sui visitatori e sarebbe stato più un problema per coloro che lavorano alle stazioni. Jeffrey A. Hoffman, un ex astronauta della NASA che ora lavora nel Dipartimento di Aeronautica e Astronautica del MIT, l’anno scorso ha detto a CNN Travel che un grande ostacolo per il turismo spaziale saranno i timori per la sicurezza. Ma Hoffman ha suggerito che, come per i viaggi aerei, un record di sicurezza coerente farà decollare il concetto, anche con il continuo rischio di incidenti.

“Sono entusiasta dell’idea che molte, molte più persone potranno sperimentare di essere nello spazio e, si spera, riportare sulla Terra un nuovo senso della loro relazione con il nostro pianeta“, ha detto Hoffman, che ha suggerito il passaparola anche l’effetto sarà fondamentale. “Quando la voce tornerà e questi viaggiatori iniziali racconteranno le loro storie, non sarai in grado di tenere lontane le persone“. Egli ha detto. Alatorre, nel frattempo, pensa che il turismo spaziale sia appena iniziato. “Per le persone che sono oppositori o dubbiosi, quello che ho sempre detto è ‘Dacci tempo. Accadrà. Non accadrà dall’oggi al domani. E aspettaci, provaci. E ti mostreremo cosa stiamo facendo come andiamo avanti e poi potrai esprimere il tuo giudizio“.